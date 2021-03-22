Şırnak'ta güvenlik güçleri terör finansçılarına göz açtırmıyor
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Şırnak'ta güvenlik güçleri terör finansçılarına göz açtırmıyor

22.03.2021 11:27 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:59
Şırnak'ta güvenlik güçleri terör finansçılarına göz açtırmıyor

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, çok sayıda kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 15-21 Mart 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlarda, 13,93 gram eroin, 5,36 gram metamfetamin, 0,63 gram esrar, bin 135 lira para, 3 bin 515 adet güneş gözlüğü, 550 paket kaçak sigara, 23 şişe içki, 10 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve 2 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 22 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Şırnak'ta güvenlik güçleri terör finansçılarına göz açtırmıyor
Şırnak'ta güvenlik güçleri terör finansçılarına göz açtırmıyor
Şırnak'ta güvenlik güçleri terör finansçılarına göz açtırmıyor
Şırnak'ta güvenlik güçleri terör finansçılarına göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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