Şırnak'ta 3 buçuk milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi

Şırnak'ta 3 buçuk milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi
Şırnak'ta düzenlenen operasyonda piyasa değeri 3 milyon 550 bin TL olan çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. 36 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şırnak'ta piyasa değeri 3 milyon 550 bin TL olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 36 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16-22 Mart tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 78 adet ecstasy, 41 gram eroin maddesi, 5 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu aparatı, 159 bin 440 adet kaçak sigara, 24 bin 200 adet elektronik sigara tütünü, 179 adet elektronik sigara, 2 bin 600 adet puro, 15 adet cep telefonu, 733 adet emtia, 280 adet gözlük ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 550 bin lira olduğu öğrenilirken, operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 69 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erol Köse hayatını kaybetti

Erol Köse hayatını kaybetti! İki ihtimal üzerinde duruluyor
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş

Ölmeden 20 dakika önce yardımcısına bakın ne demiş
Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar! Özel ile Bahçeli yan yana

Şehit cenazesinde dikkat çeken görüntü
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Yetişkin içerik platformunun sahibi Leonid Radvinsky, 43 yaşında öldü

Yetişkin içerik platformunun sahibi genç yaşında öldü
A Milli Takım'da deprem! Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber

Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber
Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar! Özel ile Bahçeli yan yana

Şehit cenazesinde dikkat çeken görüntü
Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini 'eşarp' kanıtladı

Genç kadının ölümünde kan donduran "eşarp" detayı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı