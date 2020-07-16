Şırnak'ta görevinden uzaklaştırılan kamu görevlisinin tutuklanması
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Şırnak'ta görevinden uzaklaştırılan kamu görevlisinin tutuklanması

Şırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir.

Şırnak'ta görevinden uzaklaştırılan kamu görevlisinin tutuklanması
16.07.2020 22:23 | Son Güncelleme: 16.07.2020 22:23

Şırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.

Önceki gün yaşanan olaya ilişkin şikayette bulunan baba A.İ, yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde Yeni Mahalle'de kızı ile komşularının kızının kapıda, eve girmek üzereyken daha önce hiç tanımadıkları, görmedikleri yabancı bir kişinin kızını ensesinden tutarak kendine doğru çektiğini, kızının bağırarak oradan kaçtığını, bahçeye indiğini, o şahsın da kızının ardından bahçeye çıktığını, o sırada dışarıda oturan komşularından öğrendiğini söyledi.

Bu kişinin komşulara binanın 5. katında oturduğunu söylediğini belirten A.İ, "Bina sakini de 5. katta oturduğunu ve onu ilk kez gördüğünü söylüyor. 'Burada ne işin var?' diye soruyor. Şahıs o anda panikliyor, asansörden çıkarak şahsi aracına binip, uzaklaşıyor." diye konuştu.

A.İ, şunları kaydetti:

"Bina sakinleri şahsı takip ediyor. Şahsı yaklaşık 200 metre ileride aracın içerisinde yakalıyorlar. Orada bina sakinleri ile şahıs arasında yaşanan arbede sonrası olay emniyete intikal ediyor. Ben de o esnada uyuyordum. Polisler gelirken fark ettim. Sonra bana dediler ki 'bir taciz olayı var', polisler bizi çağırdı, gittik. Emniyet personelinin çağrısı üzerine çocuk şubeye giderek kızıma yönelik uygulanan fiziki müdahaleden dolayı şikayetçi olduk."

"Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." diyen A.İ, olayın bundan ibaret olduğunu aktardı.

A.İ, "Sosyal medyada abartılan bu durumdan dolayı ailemiz mağdur durumda. Kızıma herhangi bir cinsel istismar olmamıştır. Fiziki bir dokunma olmuş. Olayı adli makamlar takip ediyor zaten. Kişi de tutuklanıp, cezaevine konuldu. Kızımın savcılığa verdiği ifadeyi sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında davacı olacağım." diye konuştu.

Olayla ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, 14 Temmuz'da saat 01.00 sıralarında 155 ihbar hattına gelen çağrıda, Yeni Mahalle'de vatandaşları rahatsız edecek hal ve hareketlerde bulunan bir kişinin çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darbedildiği ihbarı üzerine olay yerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği bildirilmiş, olay yerinde A.A. isimli kamu görevlisinin aşırı derecede alkollü olduğu, çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediğinin tespit edildiği belirtilmişti.

Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli adli tahkikat başlatıldığı, gözaltına alınan A.A'nın adli ve idari soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırıldığı kaydedilmişti.

Gözaltına alınan A.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, zanlıya ayrıca çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği gerekçesiyle de para cezası uygulanmıştı.

Kaynak: AA

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