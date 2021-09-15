Şırnak'ta göreve başlayan öğretmenlere çikolata ve karanfil

ŞIRNAK'ta bir grup genç, 3 Eylül'de yapılan atamayla kente gelen öğretmenleri, karanfil ve çikolatayla karşıladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Şırnak'a 2 bin öğretmen ataması yapıldı. Şırnaklı gençler, ataması gerçekleşmiş ve göreve başlayan öğretmenleri okullarında ziyaret edip karanfil ve çikolata verdi. Şırnak'ın misafirperverliğini göstermek ve atanan öğretmenlerin ailelerine de 'çocuklarınız bize emanet' mesajı vermek için böyle bir etkinlik yaptıklarını söyleyen gençler, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener'i de ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener de "2020 Mart ayından sonra 1,5 yıllık bir pandemi süreci geçti. Bu süreçte öğrencilerimizle okullarımızda buluşamadık ama eğitim öğretime en iyi şekilde hazırlanmaya ve faaliyetleri sürdürmeye devam ettik. Bugün eğitim öğretim yılının ilk haftalarındayız. Gençlerin bugün burada olması beni çok duygulandırdı. Çünkü uzun süredir buradayız ve güzel çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bunun gençler tarafından görülmüş olması beni çok mutlu etti. Biliyorum ki çok güzel başarılara imza atacağız" diye konuştu.