Şırnak'ta Görev Yapan Doktor Kendi İmkanlarıyla Sokak Hayvanlarına Bakıyor

Şırnak'ta görev yapan bir doktor hayvanlara olan sevgisi dolayısıyla devlet hastanesinin kullanılmayan arazisinde barınak yaptırarak, yıllardır kendi imkanlarıyla sokakta yaralı, aç ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarını besliyor.

Evinde de trafik kazası sonucu yaralı olan 3 köpeğe bakan Şırnak Devlet Hastanesi acil servis pratisyeni Dr. Hülya Özenç Ünal'ın hayvan sevgisi tüm insanlara örnek oluyor. İnsanların sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını istediğini ifade eden Dr. Ünal, Şırnak'ta da bir köpek rehabilitasyon merkezinin kurulması gerektiğini söyledi. Şırnak Devlet Hastanesi acil serviste 5 yıldır pratisyen doktor olarak görev yaptığını belirten Dr. Hülya Özenç Ünal, "Gönülden bu işi yapıyorum. Hem hastanede insanlara hem de sokakta sahipsiz hayvanlara destek olmaya çalışıyorum. Sokak köpeklerine elimden gelince sahip çıkıyorum. Aynı zamanda emniyet ve jandarma detektör köpeklerimize sağlık konusunda herhangi bir ihtiyaç olması durumunda destek çıkıyoruz. Burada bir köpek rehabilitasyon merkezinin olmasını istiyorum. Çünkü herhangi bir trafik kazası yaşayabiliyorlar. Doğum yapamayan köpeklerimiz oluyor, onları Mardin'e sevk ediyoruz. Mardin'deki köpek barınağı çok harika bir barınak. Bütün çalışan veterinerleri, HAYTAP gönülleri çok iyi bakıyorlar köpeklerimize. Geçenlerde tümen hastanemizde bacağı kırılan köpeğimiz oldu, çok ilgilendiler, Ankara'ya sevk ettiler. Özellikle felçli köpeklerimiz de Mardin'de protez yapabiliyorlar. Burada da böyle bir barınağımızın olmasını istiyoruz" dedi.

Şuan geçici olarak Tümen Askeri Hastanesinde görev yaptığını belirten Dr. Hülya Özenç Ünal, "Tümen hastanemizde pek çok köpek var. Askeriyenin atık yemekleri ile besleniyorlar. Askerlerimiz karavana yemeklerini köpeklerle paylaşıyorlar. Geçen gün ayağı kesilmiş bir köpek vardı, buradaki veteriner hekimimizle müdahale ettik. Sağ olsun veteriner arkadaşımız çok nazımı çekiyor. Bir ücret dahi almıyor. Bütün veteriner arkadaşlara, askerlerimize ve hastane çalışanlarımıza destek oldukları için çok çok teşekkür ederim. 5 yıldır aktif olarak köpek besliyorum. Evde 3 köpeğim var. İzmir'den Şırnak'a geldiğimde tek köpekle gelmiştim. Hastanenin kullanılmayan bahçesinde şuan 7 yavru bir anne köpeğim daha oldu. Tümen hastanesinde de 4 köpeğimiz mevcut. Toplamda 14 sokak hayvanı besliyorum. Elimden gelinceye kadar poşeti doldurarak, mutluluk dağıtarak sokaktan geçiyorum" diye konuştu.

Dr. Hülya Özenç Ünal açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Hastanenin kullanılmayan bahçesine kendim köpek barınağı inşa ettim. Tüm masraflarını kendim karşıladım. Her ay maaşımın bir kısmını onlara ayırıyorum. Burada bir anne köpeğimiz doğum yaptı. Buradaki anne köpeğin 7 yavrusu oldu. Tabii ki Şırnak'ın kış şartları kötü olduğu için donarak ölme ihtimalleri var. O yüzden bu barınağı inşa ettik. Aynı zamanda pek çok memur arkadaşlarımda beslenme konusunda destek oluyor. Fakat burada en çok ihtiyaç duyduğumuz şey burada bir rehabilitasyon merkezidir. Özellikle trafik kazaları, ishali olan, doğum yapan köpekler, yüksekten düşen hayvanlar, araba çarpan kedilerimiz oluyor. Onları dışarıya sevk etmek zorunda kalıyoruz. Onlara destek olunması için kesinlik bir barınak istiyoruz. Bunlara en kısa zamanda acil müdahaleyi ben elimden geleni yapıp, Mardin hayvan rehabilitasyon merkezine sevk ediyorum. Fakat burada bizim büyük bir ihtiyacımız var, hem onların sağlığı için hem de bizim sağlımız için". - ŞIRNAK