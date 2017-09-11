Şırnak'ta Gıda Denetimleri

Şırnak'ın Silopi ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yapılan denetleme sonucu, tarihi geçtiği tespit edilen gıda ve içecekler imha edildi.



İlçe belediyesine bağlı zabıta ekiplerince market, pastane, kafeterya gibi alanlarda denetleme yapıldı. Bu kapsamda insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle tarihi geçtiği tespit edilen 15 bin gazlı içecek ile çok sayıda gıda maddesi imha edildi.



Silopi Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin sürekli denetleme yaptığı ve iş yerlerine cezai işlem uygulanacağı belirtildi.