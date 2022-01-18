ŞIRNAK'TA GENÇLİK MERKEZİ GÖNÜLLÜLERİ DOĞADAKİ HAYVANLARA YEMLİK BIRAKTI - Haberler
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ŞIRNAK'TA GENÇLİK MERKEZİ GÖNÜLLÜLERİ DOĞADAKİ HAYVANLARA YEMLİK BIRAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GENÇLİK ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Gönüllüleri kar yağışının etkili olduğu Şırnak'ta kuşlar için doğaya atık malzemelerden yaptıkları yemlikleri bıraktı.

ŞIRNAK (DHA) - GENÇLİK ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Gönüllüleri kar yağışının etkili olduğu Şırnak'ta kuşlar için doğaya atık malzemelerden yaptıkları yemlikleri bıraktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Gönüllüleri, kışın ağır şartlarında yaşam mücadelesi veren doğadaki hayvanların aç kalmaması için ağaç dallarına atık malzemelerden yaptıkları yemlikleri bıraktı. Soğuk kış günlerinde özellikle kuşlar için hazırladıkları yemliklere buğday kırıkları, darı taneleri ve kuru ekmek parçaları bırakan gönüllüler, yemlikleri kar yağışının fazla olduğu Şırnak- Siirt karayolunun belli noktalarına bıraktılar.

Gençlik Merkezi Gönüllülerinden Mehmet Yardımcı, 'Son zamanlarda yoğun kar yağdı. Bu vesile ile bizde dışarda kalan hayvanlara yardımcı olmak için atık malzemelerden kuş yemlikleri yaptık. Kuş yemliklerimizi getirip astık, inşallah hiçbir hayvan aç kalmaz. Yemliklerimizi Siirt yolu üzerinde bulunan karlı bir bölgede astık. Burada hayvanlar yem bulma konusunda sıkıntı yaşayacakları için yardımcı olmaya çalıştık' dedi.

ŞIRNAK'TA GENÇLİK MERKEZİ GÖNÜLLÜLERİ DOĞADAKİ HAYVANLARA YEMLİK BIRAKTI

ŞIRNAK'TA GENÇLİK MERKEZİ GÖNÜLLÜLERİ DOĞADAKİ HAYVANLARA YEMLİK BIRAKTI

ŞIRNAK'TA GENÇLİK MERKEZİ GÖNÜLLÜLERİ DOĞADAKİ HAYVANLARA YEMLİK BIRAKTI

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gençlik, Şırnak, Siirt, kar, Güncel, Haber

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