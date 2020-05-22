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Şırnak'ta gençlere "online" spor eğitimi

Şırnak'ta yeni tip koronovirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 300 gence online spor eğitimi veriliyor.

Şırnak'ta gençlere
22.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:22

Şırnak'ta yeni tip koronovirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 300 gence online spor eğitimi veriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak 14 branşta görev alan antrenörler, haftada 3 gün online spor yaptırdıkları öğrencilerin kurslarından geri kalmamalarını sağlıyor.

Futbol, basketbol, voleybol ve boksun da dahil olduğu 14 branşta 21 eğitmen, gençlerle internet uygulamaları üzerinden online antrenman desteği veriyor.

Birlik: "Koranavirüs ile mücadelede temassızlık çok önemli"

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında merkezdeki eğitim faaliyetlerine ara verdiklerini, online eğitim ile ev ziyareti faaliyetlerine yöneldiklerini söyledi.

"Öğrencilerimizin antrenmanlarından geri kalmaması için interaktif kurslar açtık." diyen Birlik, şunları kaydetti:

"14 farklı branşta 21 antrenörümüz, 300 öğrenciye günde 4 saat online kurs veriyor. Böylelikle öğrencilerimiz antrenmandan geri kalmamış oluyor. Koranavirüs ile mücadelede temassızlık çok önemli ve herkesin evinde kalması gerekiyor. 'Evde kal hareketsiz kalma' sloganıyla gençlerimize spor yaptırıyoruz. Onlara interaktif şekilde spor yapabilmeleri için hem yardımcı oluyoruz hem de gerekli malzemeleri sağlıyoruz."

Öğrencilerin spor yapabilmeleri için bütün imkanları seferber ettiklerini aktaran Birlik, yarışmaya katılacak bazı sporculara sosyal mesafe kuralına uymak şartıyla tesislerde çalışma imkanı da sunduklarını belirtti.

Antrenörlerin mesaisi yoğun

Basketbol kurs eğitmeni Murat Tekinalp, yaklaşık 50 gence online eğitim verdiğini söyledi.

Öğrencilerinin salgın sürecinde spordan uzaklaşmamaları için çalıştıklarını aktaran Tekinalp, "Öğrencilerimiz, topla temaslarda genellikle teras katlarında çalışıyor. Salgın bitince inşallah tesislerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Halk oyunları eğitmeni Zahir Sak da uzaktan eğitim sürecinde olduklarını vurgulayarak, "Yetişkinleri tesislerde bireysel olarak çalıştırıyoruz. Minik ve genç kategorideki öğrencilerimizin salgın nedeniyle evlerinde kalmaları gerekiyor. Biz de uzaktan eğitimlerle onlara gerekli çalışmayı yaptırıyoruz. Öğrencilerimizin bazıları tarlada, bağ bahçede oluyor. Ona rağmen ulaşıp kursumuzu veriyoruz. " şeklinde konuştu.

Öte yandan, online eğitim kursiyerlerinden Esra Sakın ise "Evde kal" çağrısına uyduğunu aktararak, "Evde kalıyorum ama sporumu aksatmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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