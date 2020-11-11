Şırnak'ta Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi tanıtımı yapıldı

Dicle Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi, 'Gençler, gelecek sizin' sloganıyla Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt'te başladı.

Dicle Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi, 'Gençler, gelecek sizin' sloganıyla Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt'te başladı.

Şırnak'ta bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Şırnak Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Katı, proje koordinatörü Cleofe Maria Cristina Guardigli ve Şırnak'ta görev yapan gazeteciler katıldı. Burada açıklamalarda bulunan DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, uzun süredir üzerinde yoğunlaştıkları projenin hayata geçtiğini söyledi. Toplam bedeli 40 milyon lira olan projeden 10 binden fazla gencin faydalanacağını dile getiren Alanlı, "Proje ile Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta çeşitli alanlarda düzenlenecek mesleki eğitimler aracılığıyla gençlerin mesleki becerilerinin artırılması ve genç istihdamının desteklenmesi amacıyla yerel aktör ve paydaşların politika kapasitelerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi, 2020 Temmuz ayında başlamış olup 2023 Haziran ayına kadar devam edecektir. Proje kapsamında, en az yüzde 25 genç kadın kotası uygulanmak suretiyle 15-29 yaş arası işsiz gençlere, kamu kurumlarına ve diğer yerel paydaşlara yönelik çeşitli eğitim programları düzenlenecektir. Ayrıca, gençlere yönelik girişimcilik yarışmaları, kariyer rehberliği hizmetleri, üniversitelerde kariyer günleri gerçekleştirilecek, DİKA ofisleri bünyesinde girişimcilik ve finansal rehberlik yardım masası hizmeti verilecektir. 'Gençler, gelecek sizin' sloganıyla 10 binden fazla genç proje faaliyetlerinden yararlanacaktır. Projenin ilk faaliyetleri arasında yer alan, işverenlerin işe alım kapasitesinin iyileştirilmesini hedefleyen 'insan kaynakları yönetimi, işe alım yöntemleri ve genç istihdamına yönelik teşvikler çalıştayı' ve Mardin Artuklu, Batman, Şırnak ve Siirt Üniversitesi personeline yönelik 'işgücü piyasası politikaları ve yenilikçi destek mekanizmaları çalıştayı' kısa bir süre önce başlamıştır. 15-29 yaş aralığındaki işsiz gençleri hedefleyen faaliyetlere Ocak 2021'de başlanacaktır" dedi.

Projenin detayları hakkında bilgi veren proje koordinatörü Cleofe Maria Cristina Guardigli de projenin Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen bir çalışma olduğunu söyledi. Guardigli, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından imzalanan proje ile 4 ilde çeşitli alanlarda düzenlenecek mesleki eğitimler aracılığıyla gençlerin mesleki becerilerinin artırılması ve genç istihdamının desteklenmesi amacıyla yerel aktör ve paydaşların politika kapasitelerinin iyileştirilmesi hedefleniyor. TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi, 2023 Haziran ayına kadar devam edecek ve 10 binden fazla genç yararlanabilecek. Proje kapsamında, en az yüzde 25 genç kadın kotası uygulanmak suretiyle 15-29 yaş arası işsiz gençlere, kamu kurumlarına ve diğer yerel paydaşlara yönelik çeşitli eğitim programları düzenlenecektir" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı