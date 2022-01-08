Şırnak'ta Gazi Uzman Çavuş Hüseyin Çakmak adına kütüphane açıldı
Şırnak'ta 2018 yılında gazi olan jandarma uzman çavuş Hüseyin Çakmak adına yaptırılan kütüphane törenle açıldı.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta 2018 yılında gazi olan jandarma uzman çavuş Hüseyin Çakmak adına yaptırılan kütüphane törenle açıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nın katkılarıyla İstiklal Ortaokulunda kurulan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.
Açılışta öğrencilerle görüşerek kitap okumanın önemine değinin Pehlivan, kütüphanenin kurulumunda katkı sağlayan Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı personeline de teşekkür etti.
Vali Pehlivan, Bursa'da ikamet eden gazi Hüseyin Çakmak ile telefonla görüştü.
Kütüphanenin açılışından sonra öğretmenlerle toplantı yapan Vali Pehlivan, Şırnak'ta eğitim öğretim bilinci, kalitesi ve başarı düzeyini artırmak maksadıyla yürütülen çalışmalardan hakkında bilgi verdi, öğretmenlerin görüşlerini dinleyerek eğitim ve öğretim faaliyetlerini değerlendirdi.
Açılış programına, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, öğretmen ve öğrenciler ile Gazi Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çakmak'ın silah arkadaşları katıldı.
AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri