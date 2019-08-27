Şırnak'ta fitness salonu ve müzik stüdyosu açılışı

27.08.2019 19:11

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Şehir ve bölgemiz devletin bütün imkanları seferber etmesiyle her geçen gün daha güvenli hale geliyor. Güvenlik anlamında çok başarılı operasyonlar ortaya konuluyor. Kent ve bölgenin hem sınır hem de iç güvenliği giderek artırılıyor" dedi.

Vali Pehlivan beraberindeki Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan fitness salonu ve müzik stüdyosunun açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta, salondaki spor araçlarını kullanarak yarı olimpik yüzme havuzunda yüzme eğitimi alan çocukları izleyen Pehlivan, müzik stüdyosunda öğrencilerin söylediği türküleri dinledi.

Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesislerde yaz mevsimi boyunca gerçekleştirilen kurslarda gençlerin neler yaptığını gördüklerini belirterek, il ve ilçelerde 100'e yakın kursun açıldığını söyledi.

Kurslardan yaklaşık 60 bin gencin faydalandığını aktaran Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bu kurslarda gençleri eğittik ve yeni şeyler öğretmeye çalıştık. Yetenekli ve becerikli gençlerimiz var. Gençlerin yeteneklerini, okullarda akademik başarı anlamında daha iyi noktalara taşımak istiyoruz. Sosyal ve kültürel faaliyetlerle gençlerin yetenekleri doğrultusunda yönelmelerini teşvik etmek amacıyla çalışmalarımız artarak devam edecektir."

Pehlivan, Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde müzik bölümünün açıldığını kaydederek, bu kurslarda eğitim alan gençlerin üniversiteyi kazanarak bu bölümde okumalarını istedi.

"Çok başarılı operasyonlar ortaya konuluyor"

Pehlivan, kentte güzel gelişmeler olduğunu vurgulayarak, "Şehir ve bölgemiz devletin bütün imkanları seferber etmesiyle her geçen gün daha güvenli hale geliyor. Güvenlik anlamında çok başarılı operasyonlar ortaya konuluyor. Kent ve bölgenin hem sınır hem de iç güvenliği giderek artırılıyor." dedi.

Bir yandan kesintisiz bir şekilde bu çalışmalar devam ederken, diğer yandan da eğitim, sanat, spor, tarım ve hayvancılık alanında yoğun çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Pehlivan, Şırnak'a 17 milyar lira civarında yatırım yapıldığını aktardı.

"Bir yandan alt yapımız ve güvenliğimiz daha iyi noktalara gelirken diğer yandan ise eğitim alanında seferberlikle gençlerimizi ve çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor." diyen Pehlivan, "Spor ve kültürel faaliyetleri önemsiyoruz. Gençlerimiz yeter ki ilgi duysunlar. İmkanları daha da seferber ederek gençlerin yeteneklerini pekiştirecek şekilde süreceği değerlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA