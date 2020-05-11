Şırnak'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda bir kişi yakalandı
11.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:44
Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bir kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA