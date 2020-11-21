Şırnak'ta FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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Şırnak'ta FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

21.11.2020 15:31 | Son Güncelleme: 21.11.2020 15:40
Şırnak'ta FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem imamları ile örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşen ve irtibatları tespit edilen şüphelilere yönelik Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 üsteğmen, 5 astsubay ve bir uzman çavuş olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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