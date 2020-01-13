Şırnak'ta Faraşin Yaylası'nın yolu ulaşıma açıldı

13.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:52

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar dolayısıyla kapalı olan Faraşin Yaylası'nın yolu ulaşıma açıldı.

Beytüşşebap İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ekipleri, kırsaldaki yolların kardan temizlenmesi için aralıksız çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki 8 kişilik Yacan ailesi ile tek başına yaşayan Abdulmenaf Aslan'ın bulunduğu yaylanın yolunda yer yer bir metreye ulaşan kar, ekiplerin iki gün süren çalışması sonucunda temizlendi.

Sıfırın altında 20 derecede gece yaylaya varan ekiplere teşekkür eden Ferhan Yacan, Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik ve Beytüşşebap Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan'ın kırsaldaki köylülere büyük destek sunduğunu belirterek, güvenlik güçlerinin geçen yıl da kendilerine helikopterle gıda ve hayvanları için yem getirdiğini söyledi.

"Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin"

Yaylada yazın çok sayıda ailenin bulunduğunu işaret eden Yacan, şunları kaydetti:

"Yazın buraya gelen çok aile var ama kışın gidiyorlar, gelirimiz iyi olmadığı için biz kalıyoruz. Bu evde eşim ve 6 çocuğumla barınıyoruz. Bizim dışımızda bir de Abdülmenaf Aslan tek başına kalıyor. Onun ailesi Van'da. Hayvancılıkla uğraşıyoruz, bu bizim tek geçim kaynağımız. Kaymakamlık yolumuzu açıp, bize erzak yardımında bulundu, hayvanlarımıza yem gönderdi. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin."

Ferhan Yacan'nın eşi Hiyal Yacan ise yaşamlarını kolaylaştırmak için çaba gösteren ekiplere teşekkür ederek, "Geçen sene de yolumuz kapandığı için hayvanlarımız aç kaldı. Bunu öğrenen devletimiz, helikopterle bize erzak, hayvanlarımıza da arpa getirdi." dedi.

Kaynak: AA