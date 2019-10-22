Şırnak'ta evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, arızalanan güneş panelini tamir etmek için çıktığı evinin çatısından dengesini kaybederek düşen kişi yaşamını yitirdi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, arızalanan güneş panelini tamir etmek için çıktığı evinin çatısından dengesini kaybederek düşen kişi yaşamını yitirdi.
Beytüşşebap'ta arızalanan güneş panelini onarmak için çatıya çıkan Timur Timur (53) dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Timur, vatandaşlar tarafından kaldırıldığı Beytüşşebap Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.