Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

23.09.2019 08:32
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, emniyet ve jandarma ekiplerince Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Sabah saatlerinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et