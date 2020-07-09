Şırnak'ta eski hükümlü İŞKUR projesiyle iş veren oldu Şırnak'ta İŞKUR'un hibe desteğinden faydalan M.B, iş sahibi oldu.

Şırnak'ta İŞKUR'un hibe desteğinden faydalan M.B, iş sahibi oldu.

Silopi ilçesinde İşlediği suç nedeniyle bir süre cezaevinde kalan M.B, tahliye olduktan sonra Silopi ilçesinde İŞKUR'un desteği ile açmış olduğu iş yeri sayesinde hayata tutundu.

İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında hibe desteğinden faydalan M.B, tandır ekmeği üretimine başladı.

Açılışa katılan Cizre Koruma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Savcısı Fatih Nuranioğlu, iş yerinde 12'si kadın 19 kişinin çalışacağını belirterek, "Yaptığımız çalışmalar meyvesini veriyor. İnsanların hayatlarında olumlu dokunuşların ne kadar önemli olduğunun göstergesi." dedi.

Kaynak: AA