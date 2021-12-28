Şırnak'ta 'Eren Kış-13 Operasyonu' başladı

ŞIRNAK (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta 516 kişilik personelle 'Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-İnceler) Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta 'Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-İnceler) Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 516 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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