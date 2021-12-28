Şırnak'ta 'Eren Kış-13 Operasyonu' başladı - Haberler
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Şırnak'ta 'Eren Kış-13 Operasyonu' başladı

Şırnak'ta 'Eren Kış-13 Operasyonu' başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta 516 kişilik personelle 'Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-İnceler) Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

ŞIRNAK (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta 516 kişilik personelle 'Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-İnceler) Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta 'Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-İnceler) Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 516 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.


Şırnak'ta Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı

 Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Eren Kış-13 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Eren Kış-13 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

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