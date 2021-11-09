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Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

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Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldıİÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta 1550 personelle Eren Kış-1 (Bestler-Dereler) Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

ŞIRNAK (DHA) - Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta 1550 personelle Eren Kış-1 (Bestler-Dereler) Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pkk terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Şırnak'ta Eren Kış-1 (Bestler-Dereler) Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1550 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başlatıldı

 Teröristlere dağları dar edecek Eren Kış-1 operasyonu başladı! 1550 personel katılıyor

Teröristlere dağları dar edecek Eren Kış-1 operasyonu başladı! 1550 personel katılıyor

 İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 1550 güvenlik personelinin katılımıyla Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 1550 güvenlik personelinin katılımıyla Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunun başlatıldığı bildirildi.
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