Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı - Haberler
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Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığınca PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak'ta "Eren Kış-1 (Bestler-Dereler)" Operasyonu başlatıldı.

ŞIRNAK (İHA) - İçişleri Bakanlığınca Pkk terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak'ta "Eren Kış-1 (Bestler-Dereler)" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 550 personel 121 operasyonel tim görev alıyor.

(Ali Nargüner/İHA)

Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başlatıldı

 Teröristlere dağları dar edecek Eren Kış-1 operasyonu başladı! 1550 personel katılıyor

Teröristlere dağları dar edecek Eren Kış-1 operasyonu başladı! 1550 personel katılıyor

 İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 1550 güvenlik personelinin katılımıyla Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 1550 güvenlik personelinin katılımıyla Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunun başlatıldığı bildirildi.
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