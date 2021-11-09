Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak'ta "Eren Kış-1 (Bestler-Dereler)" Operasyonu başlatıldı.

ŞIRNAK (İHA) - İçişleri Bakanlığınca Pkk terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak'ta "Eren Kış-1 (Bestler-Dereler)" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 550 personel 121 operasyonel tim görev alıyor. - ANKARA

Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title