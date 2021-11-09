Şırnak'ta Eren Kış-1 operasyonu başlatıldı
Şırnak'ta Eren Kış-1 operasyonu başlatıldı Operasyonda, Jandarman Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 550 personel görev alıyor PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz...
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta Eren Kış-1 operasyonu başlatıldı
Operasyonda, Jandarman Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 550 personel görev alıyor
ŞIRNAK - PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde "EREN KIŞ-1 (BESTLER-DERELER)" Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 550 personel 121 operasyonel tim görev alıyor.