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Şırnak'ta Eren Kış-1 operasyonu başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şırnak'ta Eren Kış-1 operasyonu başlatıldı Operasyonda, Jandarman Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 550 personel görev alıyor PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz...

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta Eren Kış-1 operasyonu başlatıldı

Operasyonda, Jandarman Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 550 personel görev alıyor

ŞIRNAK - PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde "EREN KIŞ-1 (BESTLER-DERELER)" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 550 personel 121 operasyonel tim görev alıyor.

Şırnak'ta Eren Kış-1 operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-1 operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-1 operasyonu başlatıldı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri
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