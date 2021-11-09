Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başlatıldı - Haberler
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Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başlatıldı

AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı, 1550 personelin katılımıyla Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

ŞIRNAK (AA) - İçişleri Bakanlığı, 1550 personelin katılımıyla Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü Pkk'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Şırnak'ta, Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunun başlatıldığı kaydedildi.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve güvenlik koruculardan oluşan 121 timdeki 1550 personelin görev yaptığı belirtilen açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri
Teröristlere dağları dar edecek Eren Kış-1 operasyonu başladı! 1550 personel katılıyor

Teröristlere dağları dar edecek Eren Kış-1 operasyonu başladı! 1550 personel katılıyor

 İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 1550 güvenlik personelinin katılımıyla Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 1550 güvenlik personelinin katılımıyla Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunun başlatıldığı bildirildi.
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