Şırnak'ta en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 55'e ulaştı
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Şırnak'ta en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 55'e ulaştı

Şırnak'ta en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 55'e ulaştı
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 55'e ulaştığı Şırnak'ın çok yüksek riskliden, yüksek riskli il kategorisine geçtiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 55'e ulaştığı Şırnak'ın çok yüksek riskliden, yüksek riskli il kategorisine geçtiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak, çok yüksek riskli il (kırmızı) kategorisinden, yüksek riskli il (turuncu) kategorisine geçti. Hedefimiz, daha yüksek aşı oranıyla 'düşük risk' grubu." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde, Şırnak'ta en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 55'e ulaştığı bilgisi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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