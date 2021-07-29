Şırnak'ta en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 55'e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 55'e ulaştığı Şırnak'ın çok yüksek riskliden, yüksek riskli il kategorisine geçtiğini bildirdi.