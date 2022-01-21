ŞIRNAK'TA EKİPLERİN 3 SAATLİK ÇALIŞMASI SONUCUNDA 54 YAŞINDAKİ HASTA HASTANEYE ULAŞTIRILDI-- - Haberler
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ŞIRNAK'TA EKİPLERİN 3 SAATLİK ÇALIŞMASI SONUCUNDA 54 YAŞINDAKİ HASTA HASTANEYE ULAŞTIRILDI--

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi Dağaltı köyünde rahatsızlanan 54 yaşındaki Kerem Aşan, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi Dağaltı köyünde rahatsızlanan 54 yaşındaki Kerem Aşan, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Beytüşşebap İlçesi'ne bağlı Dağaltı köyünde dün akşam saatlerinde rahatsızlanan Kerem Aşan, akrabalarının haber vermesi üzerine köye 112 acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı köyde ilerleyemeyince, İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik yol açma çalışması ile köye varan sağlık ekipleri, Aşan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Beytüşşebap Devlet Hastanesine getirdi. Hastanede tedavi altına alınan Aşan'ın sağlık durmunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞIRNAK'TA EKİPLERİN 3 SAATLİK ÇALIŞMASI SONUCUNDA 54 YAŞINDAKİ HASTA HASTANEYE ULAŞTIRILDI--

ŞIRNAK'TA EKİPLERİN 3 SAATLİK ÇALIŞMASI SONUCUNDA 54 YAŞINDAKİ HASTA HASTANEYE ULAŞTIRILDI--

ŞIRNAK'TA EKİPLERİN 3 SAATLİK ÇALIŞMASI SONUCUNDA 54 YAŞINDAKİ HASTA HASTANEYE ULAŞTIRILDI--

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Beytüşşebap, 112 Acil, Hisarcık, Güncel, Haber

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