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Şırnak'ta eğitime kar engeli

Şırnak'ta eğitime kar engeli
AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve 2 ilçede yarın eğitime ara verildi.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta etkili olan kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve 2 ilçede yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 17 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, okullarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla yapılacağı, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

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AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri
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Şırnak'ta etkili olan kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve 2 ilçede yarın eğitime ara verildi.

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