Şırnak ta eğitime kar engeli

13.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:03

Şırnak merkez, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde okullar, yoğun kar yağışı nedeni ile tatil edildi.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada Şırnak merkez, Beytüşşebap ve Uludere'de kar yağışı nedeni ile eğitime 1 gün ata verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.



Öte yandan, Beytüşşebap'ta yoğun kar yağışı nedeni ile 17 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA