Şırnak'ta eğitime kar engeli
ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde okullarda eğitime yarın için ara verildi.
10.02.2020 19:29 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:29
ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde okullarda eğitime yarın için ara verildi.
- Şırnak
Şırnak Valiliği, etkili olan kar yağışı ve devamında oluşan buzlanma nedeniyle kent merkezi ile tüm ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:"Yoğun kar yağışı ve devamında oluşan yoğun buzlanma nedeniyle 11 Şubat 2020 günü Şırnak merkez ve tüm ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır."
- Şırnak
Kaynak: DHA