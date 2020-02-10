Şırnak'ta eğitime kar engeli

10.02.2020 19:24 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:24

Şırnak merkez ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

Yoğun kar yağışı ve oluşacak buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı il merkezi ile bağlı ilçelerde eğitime ara verildiği, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA