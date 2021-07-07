Şırnak'ta düzenlenen Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası sona erdi

Şırnak'ta Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen "Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası" final karşılaşması ve ödül töreni ile sona erdi.

Şırnak'ta Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen "Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası" final karşılaşması ve ödül töreni ile sona erdi.

Gündoğdu Mahallesi Merkez Spor Salonu'nda 60 ilden 1500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde final müsabakaları gerçekleştirildi.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın Şırnak'ta yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali, Belediye Başkanı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Tüm sporcularımız buradan üzülerek ayrılıyor"

Şampiyonada büyüklerde dünya, küçüklerde Avrupa şampiyonasına katılacak A milli sporcu kadrolarını oluşturduklarını aktaran Demir, "Yaklaşık 280 bin civarında lisanslı sporcumuzla ülkemizde ilk 5 spor dalı içerisindeyiz. Uluslararası müsabakalarda almış olduğumuz madalyalar itibarıyla da ülkemize en çok madalya getiren birinci federasyon unvanını da sürdürmekteyiz." dedi.

Demir, Şırnak'ın çok önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yaptığını dile getirerek, "Tüm sporcularımız buradan üzülerek ayrılıyorlar. Herkes buradan çok memnun. Şırnak çok güzel bir yer ve kentte sporun kalbi olma yolunda faaliyetlerin olmasına imkan verilecek." diye konuştu.

"Şırnak'ın kültür, sanat ve spor ile anılmasını istiyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de 1 Temmuz'da başlayan şampiyonanın kentte yapılmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gelen sporcuları en iyi şekilde misafir ettiklerini aktaran Birlik, şampiyonanın büyük mücadelelere ve heyecanlı anlara sahne olduğunu kaydetti.

Birlik, Şırnak'ta bir yıl içinde 5'inci ulusal şampiyonayı yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Şırnak'ın artık terörle anılmasını istemiyoruz. Artık Şırnak'ın kültür, sanat ve spor ile anılmasını istiyoruz. Bu tür etkinlikler bizi motive ediyor. Sporu tabana yayma anlamında Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Şırnak'ın tesisleşme konusunda çok yol kat ettiğine işaret eden Birlik, kente son iki yıl içinde birçok tesisin kazandırıldığını aktardı.

Birlik, bu tesislerin şampiyonların yapılmasına büyük etkisi olduğunu anlatarak, "İnşallah bu güzel ortam devam edecek. Daha güzel şampiyonlara ev sahipliği yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada 70 kilogramda birinci olan ve altın madalya kazanan Zeynep Demir (18) Türkiye'yi Avrupa şampiyonasında temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

6 yaşından bu yana spora emek verdiğini dile getiren Demir, "Buralara gelmek için çok emek verdim. Sabahlara kadar çalıştım. Şu an çok gururluyum ve çok mutluyum. Hayalim olan bir şampiyonada başarı elde etmenin sevincini yaşıyorum. Hep bugünü hayal etmiştim şimdi de sıra Avrupa şampiyonasında. Amacım orada şampiyon olmak ve ülkemin bayrağını dalgalandırabilmek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan