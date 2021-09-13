Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 6-12 Eylül'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere sevk edildikleri makamlarca serbest bırakıldı.
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