Şırnak'ta durdurulan tırda 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak'ta durdurulan tırda 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AA, Ekrem Payan - Güncel
 - Güncelleme:
Şırnak'ta durdurulan tırda 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Şırnak'ta arama yapılan tırda 64 paket içerisinde 33 kilogram metamfetamin ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta arama yapılan tırda 64 paket içerisinde 33 kilogram metamfetamin ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Cizre ilçesi Kurumcu jandarma yol arama noktasında şüphe üzerine bir tır durduruldu.

Aramalarda aracın çeşitli bölümlerine gizlenmiş çantalar içerisinde, 64 pakette toplam 33 kilo 88 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan tır sürücüsü İ.C'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Ekrem Payan - Güncel

Metamfetamin, Uyuşturucu, Tragger, Şırnak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title