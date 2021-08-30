Şırnak'ta düğüne gidenleri taşıyan araç şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
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Şırnak'ta düğüne gidenleri taşıyan araç şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ta düğüne gidenleri taşıyan araç şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, akrabalarının düğününe gidenleri taşıyan Nazım Adıyaman yönetimindeki 34 SN 0748 plakalı otomobil, Uzungeçit kara yolunda şarampole devrildi.

Araçta sıkışan sürücü ile Azat ve Kevser Adıyaman, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Azat ve Kevser Adıyaman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan sürücü Adıyaman, yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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Şırnak'ta düğüne gidenleri taşıyan araç şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler
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