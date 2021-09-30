Son dakika haber... Şırnak'ta yemeği beğenmedik kavgası kamerada - Haberler
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Son dakika haber... Şırnak'ta yemeği beğenmedik kavgası kamerada

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Son dakika habere göre Şırnak'ta yemeği beğenmedik kavgası kamerada Şırnak'ın Cizre ilçesinde düğün yemeğini beğenmeyen düğün sahibi aile, anlaştıkları yemek firmanın sahibi ve elemanlarına saldırdı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta yemeği beğenmedik kavgası kamerada

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde düğün yemeğini beğenmeyen düğün sahibi aile, anlaştıkları yemek firmanın sahibi ve elemanlarına saldırdı. O anlar iş yerinin güvenlik kamarasına yansıdı.

Çocuklarını evlendiren aile, düğünde ikram edilecek yemeklerle ilgili bir yemek firmasıyla anlaştı. Düğün merasiminin ardından aile, düğün yemeğini beğenmeyerek anlaştıkları iş yerine geldi. Cizre Dicle Mahallesindeki iş yerinde kısa süre içerisinde firma sahibi Cemal ve elemanlarıyla tartışmaya başladı. Başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, Cemal I. ve elemanlarına saldırıya uğradı.

Yaşanan o anlar iş yeri kamerasına yansırken, Cemal I. ve çalışanları saldırıda yaralandılar.

Son dakika haber... Şırnak'ta yemeği beğenmedik kavgası kamerada

Son dakika haber... Şırnak'ta yemeği beğenmedik kavgası kamerada

Son dakika haber... Şırnak'ta yemeği beğenmedik kavgası kamerada

Son dakika haber... Şırnak'ta yemeği beğenmedik kavgası kamerada

Son dakika haber... Şırnak'ta yemeği beğenmedik kavgası kamerada

Son dakika haber... Şırnak'ta yemeği beğenmedik kavgası kamerada

Son dakika haber... Şırnak'ta yemeği beğenmedik kavgası kamerada

Son dakika haber... Şırnak'ta yemeği beğenmedik kavgası kamerada
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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