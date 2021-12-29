ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta drone ve fotokapanların gözü kaçak avcıların üstünde

ŞIRNAK - Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avcılara karşı drone ve fotokapanla denetimler yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü, yaban hayatın izlenmesi ve kaçak avcılığın önlenmesi için drone ve fotokapan ile denetimlerini sürdürüyor. Gelen ihbarlar üzerine dağlık alanlarda görevliler tarafından uçurulan drone ile tespit edilen kaçak avcılar, jandarma ve emniyet birimlerinin desteği ile yakalanarak cezai işlem uygulanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, kaçak avcılıkla mücadelenin devam ettiğini söyledi. Av sezonu içerisinde ve av sezonu dışında da av koruma ve kontrol çalışmaları yürüttüklerini hatırlatan Kalay, "Bu kontrol çalışmalarımız fotoğraf makinalarından, dürbünlerden, fotokapan ve Drone'lardan faydalanıyoruz. Amacımız kendi bölgemiz sınırları içerisinde herhangi bir kaçak avcılığı olmamasını sağlamak. Av koruma ve kontrol çalışmalarını yürütürken faydalandığımız cihazlardan elde ettiğimiz görüntülerden usulsüz avlanma o görüntülere girdiyse bu görüntülerden faydalanarak kaçak avcılığı uygulayan şahıslar hakkında idari yaptırım kararı alabiliyoruz. Bölgemiz sınırları içerisinde bu amaçla kurduğumuz yaklaşık 10 fotokapan var. Bu fotokapanları genelde yol güzergahı üzerinde veya avcıların dönüş güzergahları veya bulundukları avlak alan ve av sahaları içerisinde gerekli alanlara yerleştiriyoruz. Bu yerleştirdiğimiz fotokapana takılan avcılar olursa idari yaptırım uyguluyoruz" dedi.