Şırnak'ta dondurucu soğuk kartpostallık görüntüler oluşturdu
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Şırnak'ta dondurucu soğuk kartpostallık görüntüler oluşturdu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan dondurucu soğukların kayalık alanlarda sarkıtlara neden olması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

05.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:13
Şırnak'ta dondurucu soğuk kartpostallık görüntüler oluşturdu

'ın ilçesinde etkili olan dondurucu soğukların kayalık alanlarda sarkıtlara neden olması kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Beytüşşebap'ta dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. İlçeye bağlı Aşağıdere ve Hisarkapı köylerinde kayalık alanlarda buzdan sarkıtlar oluştu. Metrelerce yükseklikten sarkan buz kütleleri kartpostallık görüntüleri de beraberinde getirdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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