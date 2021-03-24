Dolu etkili oldu
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Dolu etkili oldu

24.03.2021 20:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:19

Şırnak'ın Cizre ilçesinde aniden bastıran dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde aniden bastıran dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede yaşanan yağışın ardından aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yaklaşık 10 dakika süren dolu sonrasında yerler beyaza büründü.

Sığınacak yer bulamayan bazı vatandaşlar doluya maruz kaldı, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Dolu etkili oldu
Dolu etkili oldu
Dolu etkili oldu
Dolu etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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