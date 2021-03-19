Şırnak'ta Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreni düzenlendi
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Şırnak'ta Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreni düzenlendi

19.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:45
Şırnak'ta Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreni düzenlendi

Şırnak'ta şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Şırnak'ta şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre Asayiş Komutanlığına bağlı birliklerce Cudi Dağı kırsalında gerçekleştirilen "Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" sırasında PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ramazan Teymur'un ailesini makamında kabul etti.

Daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda, şehit aileleri ve gaziler onuruna Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevcih töreni düzenlendi.

Vali Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, bu özel ve anlamlı günde, ülkenin ve milletin varlığını devam ettirmek, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek uğruna canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan şehitlerin aileleri ve gazilerle bir araya gelmenin heyecanını ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Pehlivan, "Dünden bugüne vatanımız ve bayrağımız için şehit olan sayısız vatan evladımızı saygıyla, rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Ramazan kardeşimiz de onlardan biri. Allah ona rahmet eylesin, sizlere sabırlar ihsan etsin, sağlık, sıhhat versin inşallah. Bu vesileyle Ramazan kardeşimize dualarımızı gönderiyoruz. Bu 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratını' Sayın Cumhurbaşkanımız adına sizlere takdim etmekten şeref duyuyor, saygılarımı sunuyorum." dedi.

Törene, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkan Vekili Ömer Yılmaz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, Şehit, Gazi ve Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör ve şehidin ailesi katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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