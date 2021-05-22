ŞIRNAK'TA 'CUDİ CUP ULUSAL TENİS TURNUVASI' DEVAM EDİYOR

ŞIRNAK'ta düzenlenen 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası', 14 ilden 139 sporcunun katılımıyla devam ediyor.

ŞIRNAK'ta düzenlenen 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası', 14 ilden 139 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan, Cudi Dağı manzaralı 2'si kapalı, 2'si açık, 4 tenis kortunda mücadele eden sporcular, finale kalmak için ter döküyor. Turnuvada, 3'üncü ve 4'üncü tur müsabakaları yapılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu'nun destek ve koordinasyonu ile Valilik, Belediye ve Şırnak Üniversitesi'nin (ŞÜ) katkılarıyla düzenlenen 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası', 3'üncü ve 4'üncü tur müsabakalarıyla devam ediyor. Üniversite yerleşkesinde düzenlenen turnuvada, 14 ilinden 101'i erkek, 38'i kadın olmak üzere, toplam 139 sporcu mücadele ediyor. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve milli tenisçi Marsel İlhan, turnuvaya katılan sporcularla bir araya geldi.

'HEDEF, DAHA BÜYÜK PROJELER'

Tenis sporuna gönül verenleri, Şırnak'ta görmekten mutluluk duyduğunu belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, daha büyük ve güzel projeleri de hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Vali Pehlivan, 'İlimizde tenis severleri, tenis sporuna gönül vermiş olan sporcularımızı görmekten mutluyuz. İçişleri Bakanımız, bizleri, 'Cudi Dağı'nda tam güvenliği sağlayın' diye talimatlandırmıştı. Biz de hummalı bir çalışma içerisine girdik. Federasyon Başkanımızın ziyaretiyle birlikte, 'Acaba neler yapabiliriz, bir organizasyon yapabilir miyiz" düşüncesi, bizi Cudi Cup'a ulaştırdı. İsmini Cudi Cup seçmemizin sebebi, gerçekten terörle mücadelede stratejik konuma haiz ve tam güvenliği sağlama konusunda son aşamalara gelmiş durumda olmamız. Tabi bir yandan da oranın tarihi derinliği. Sefine bölgesi, Nuh'un gemisinin oraya oturma hikayesi. O hikaye etrafında toplanan insanlığın, yeniden doğuş süreci. Projeyi, tarih, kültür, doğa ve turizm adı altında yürütüyoruz. Gençlerimiz cıvıl cıvıl. Sporlarını yapıyorlar. Müsabakalarına centilmence çıkıyorlar' dedi.

'BİZ BAŞARDIK'

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise, geçen yıl Şırnak'ı ziyaretinde turnuva hayali için ilk adımı attıklarını, bu yıl kaliteli bir turnuva gerçekleştirmenin mutluluğu yaşadıklarını ifade etti. Durmuş, "Bugün 14 ilimizden gelen sporcularımızın, huzur, neşe ve barış içerisinde, birbirlerini seven, dostluklarla turnuva yapabildiklerini görüyoruz. Aslında başardık biz. Burada yetişecek sporcularımız, gelecekte ülkelerini Türkiye şampiyonu olarak temsil edecek. Şırnak'tan yetişecek çocuklarımız Türkiye şampiyonu olacak. Milli takımlara girecekler. Milli takımlarda ülkelerini yurt dışında temsil edecek" diye konuştu.

MİLLİ TENİSÇİ İLK KEZ ŞIRNAK'A GELDİ

Milli Tenisçi Marsel İlhan da ilk kez Şırnak'a geldiğini belirterek, 'Çok güzel bir görüntü ile karşılaştım. Tenise burada gerçekten çok büyük bir ilgi var. İlk defa bir Cudi Cup düzenleniyor ve umarım bir sonraki durak, inşallah profesyonel olacaktır. Burada yarışmayı çok isterim' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı