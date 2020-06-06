Şırnak'ta çocukların kavgasına aileler karıştı 2 ölü, 12 yaralı, 22 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şırnak'ta çocukların kavgasına aileler karıştı 2 ölü, 12 yaralı, 22 gözaltı

Şırnak'ta çocukların kavgasına aileler karıştı 2 ölü, 12 yaralı, 22 gözaltıŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, çocukların kavgasına ailelerin de silah, taş ve sopalarla müdahale etmesiyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı.

06.06.2020 23:01 | Son Güncelleme: 06.06.2020 23:05

Şırnak'ta çocukların kavgasına aileler karıştı 2 ölü, 12 yaralı, 22 gözaltı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, çocukların kavgasına ailelerin de silah, taş ve sopalarla müdahale etmesiyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 22 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Cizre ilçesinde meydana geldi. Bir grup çocuk arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çocuklarının kavga ettiğini fark eden Gezme ile Özdek ailesi fertleri kavgaya müdahale etti. Aile fertlerinin silah, taş ve sopalarla karıştığı kavgada 14 kişi yaralandı. Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yarılılardan Hacı Gezme ve Nurettin Gezme, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hacı Gezme ile Nurettin Gezme'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yaralı 12 kişinin tedavisi ise sürüyor. Polis ekiplerince kavgaya karıştıkları tespit edilen 22 şüpheli de gözaltına alındı. Olayın meydana geldiği bölgede yoğun güvenlik önlemi alınırken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Şırnak'ta çocukların kavgasına aileler karıştı 2 ölü, 12 yaralı, 22 gözaltı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı Haber
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı Haber
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Haber
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu Haber
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini...
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
Survivor'da Sercan'ın 'Deliliğe vuruyor' sözleri Yasin'i küplere bindirdi
Survivor'da Sercan'ın "Deliliğe vuruyor" sözleri Yasin'i küplere bindirdi
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 14 yaralı
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 14 yaralı
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Leyla Güven Rüştü Zorlu Adnan Menderes Hasan Polatkan
Magazin İrem Derici Demet Akbağ Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Metin Oktay Lionel Messi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Libya Sirte Haziran
Şu an buradasınız: Şırnak'ta çocukların kavgasına aileler karıştı 2 ölü, 12 yaralı, 22 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 23:05:15. #1.14#
title