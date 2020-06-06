Şırnak'ta çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 ölü, 12 yaralı, 22 gözaltı
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Şırnak'ta çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 ölü, 12 yaralı, 22 gözaltı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, çocukların kavgasına ailelerin de silah, taş ve sopalarla müdahale etmesiyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı.

Şırnak'ta çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 ölü, 12 yaralı, 22 gözaltı
06.06.2020 22:45 | Son Güncelleme: 06.06.2020 22:48

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, çocukların kavgasına ailelerin  de silah, taş ve sopalarla müdahale etmesiyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 22 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Cizre ilçesinde meydana geldi. Bir grup çocuk arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çocuklarının kavga ettiğini fark eden Gezme ile Özdek ailesi fertleri kavgaya müdahale etti. Aile fertlerinin silah, taş ve sopalarla karıştığı kavgada 14 kişi yaralandı. Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yarılılardan Hacı Gezme ve Nurettin Gezme, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hacı Gezme ile Nurettin Gezme'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yaralı 12 kişinin tedavisi ise sürüyor. Polis ekiplerince kavgaya karıştıkları tespit edilen 22 şüpheli de gözaltına alındı.Olayın meydana geldiği bölgede yoğun güvenlik önlemi alınırken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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