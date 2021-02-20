Son dakika: Çocuklar trafik polisleriyle kar topu oynadı
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Son dakika: Çocuklar trafik polisleriyle kar topu oynadı

20.02.2021 23:11 | Son Güncelleme: 20.02.2021 23:23

Son dakika haberleri: Şırnak kent merkezinde çocuklar, trafik polisleriyle kar topu oynayarak eğlendi.

Şırnak kent merkezinde çocuklar, trafik polisleriyle kar topu oynayarak eğlendi.

Kent merkezinde dünden itibaren yağan kar yağışı ulaşımı aksatırken, uzun süredir kara hasret olan çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasını kısa süreli ihlal etmelerine neden oldu.

Karda keyfini yaşayan çocuklar aileleriyle beraber dışarıda oynayarak çıkardı. Yeni Mahallede devriye atan trafik polisleri çocukların kar sevincine ortak oldu.

Kar topu oynayan çocuklar, polisler arasında karşılıklı kar topu atışması renkli görüntüler oluşturdu. Yoğun kar toplarının hedefi olan polisler, "Teşekkür çocuklar iyi eğlenceler" diyerek mahalleden ayrıldı.

Son dakika: Çocuklar trafik polisleriyle kar topu oynadı
Son dakika: Çocuklar trafik polisleriyle kar topu oynadı
Son dakika: Çocuklar trafik polisleriyle kar topu oynadı
Son dakika: Çocuklar trafik polisleriyle kar topu oynadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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