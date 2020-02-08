Şırnak'ta çığ düşme anı kamerada
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Şırnak'ta çığ düşme anı kamerada

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyüne çığ düştü.

08.02.2020 15:59 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:59
Şırnak'ta çığ düşme anı kamerada

'ın ilçesine bağlı Başaran köyüne çığ düştü. Çığ düşme anı kameralara yansırken, çevredeki vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden kar yığınları altında fotoğraf çektirmek için birbirleri ile yarıştı.


Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan yağışı sonrasında Başaran köyünde çığ düştü. Yüksek rakımlı köye çığ düşme anı kameralara yansıdı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayın ardından çevredeki vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden kar yığınları arasında fotoğraf çektirmek için birbirleri ile yarıştı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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