Son dakika haberi... Şırnak'ta terörün finans kaynağı kaçakçılığa darbe: 4 gözaltı
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Son dakika haberi... Şırnak'ta terörün finans kaynağı kaçakçılığa darbe: 4 gözaltı

07.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:03
Son dakika haberi... Şırnak'ta terörün finans kaynağı kaçakçılığa darbe: 4 gözaltı

Son dakika haberler: Şırnak'ta terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında 427 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında 427 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, Şırnak'ın Silopi ilçesi üzerinden batı illerine yüklü miktarda gümrük kaçağı cep telefonu sevkiyatı yapılacağı yönünde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon başlatıldı. Operasyonda tespit edilen adreslerde yapılan aramalar yapıldı. Yapılan aramada toplam 427 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki ifadeleri devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Payan

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