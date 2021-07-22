Şırnak'ta çekilen "Nuh'un Gemisi Cudi'de" filmi, ilk kez TRT 1'de ekranlara gelecek
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Şırnak'ta çekilen "Nuh'un Gemisi Cudi'de" filmi, ilk kez TRT 1'de ekranlara gelecek

Şırnak'ta çekilen 'Nuh'un Gemisi Cudi'de' filmi, ilk kez TRT 1'de ekranlara gelecek
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

Şırnak'ta çekilen "Nuh'un Gemisi Cudi"de filmi, yarın saat 20: 00'de TRT 1'de ilk kez seyirciyle buluşuyor.

Şırnak'ta çekilen "Nuh'un Gemisi Cudi"de filmi, yarın saat 20: 00'de TRT 1'de ilk kez seyirciyle buluşuyor.

Yapımcılığını Üsküdar Yapım'ın üstlendiği filmde, gizli bir görev için Şırnak'a gönderilen Amerikalı profesör Robert ile asistanı arkeolog Mary'nın Nuh'un gemisini ararken hesapta olmayan bir şekilde, Mary'nin Ali'ye aşık olmasıyla başlayan macerayı konu alıyor.

Yapımcılığın Bülent Durgun'un üstlendiği filmin oyuncuları arasında Metin Yıldız, Oktay Gürsoy ve Esin Kaya yer alıyor.

Komedi ve macera türündeki film, Şırnak'ı konu alan ve orada çekilen ilk uzun metraj sinema filmi olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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Şırnak'ta çekilen "Nuh'un Gemisi Cudi'de" filmi, ilk kez TRT 1'de ekranlara gelecek - Haberler
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