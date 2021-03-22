Şırnak'ta Büro Memur-Sen Şırnak Şubesi 3. Olağan Kongresi yapıldı

Büro Memur-Sen Şırnak Şubesi 3. Olağan Kongresi yapıldı.

Şırnak Şehri Nuh Otel'de gerçekleştirilen kongreye, Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, Sağlık-Sen Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal, Toç Bir-Sen Şırnak İl Başkanı Süleyman Babat, Bayındır Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Cengiz Eren, Bem Bir-Sen Şırnak İl Başkanı Ahmet Temel ve Diyanet-Sen Şırnak İl Başkanı Süleyman Çanga ve sendika üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Çatı, "Bizi sivil toplumun büyük ailesi haline getirenleri, bu yolculukta yitirdiklerimizi saygı ve minnetle anıyorum." dedi.

Büro Memur-Sen Şube Başkanı Mehmet Akdeniz, 47 delegenin katıldığı genel kurulda gerçekleştirilen oylamada yeniden şube başkanı seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel