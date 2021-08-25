Şırnak'ta boya badana eğitimi gören 12 kadın köy okullarını boyuyor
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Şırnak'ta boya badana eğitimi gören 12 kadın köy okullarını boyuyor

Şırnak'ta boya badana eğitimi gören 12 kadın köy okullarını boyuyor
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimci Kurulu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak düzenlenen proje kapsamında halk eğitim merkezinde boya badana eğitimi gören 12 kursiyer tarafından köy okulları boyanıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimci Kurulu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak düzenlenen proje kapsamında halk eğitim merkezinde boya badana eğitimi gören 12 kursiyer tarafından köy okulları boyanıyor.

DEDAŞ İl Müdürlüğünün sponsor olduğu projede, 12 kursiyer kadın, Geçitboyu 75. Yıl İlk ve Ortaokulunu boyadı.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sponsor firmanın malzeme desteğiyle halk eğitim aracılığıyla İŞKUR destekli kurslarda boya badana eğitimi gören 12 kursiyer kadının köy okullarını boyadıklarını söyledi.

Daha önce kadınların Özveren köyündeki okulu boyadını aktaran Şener, şunları kaydetti:

"Şu an ikinci okuldayız. 6 Eylül'e kadar ne kadar okul boyayabilirsek o kadar iyi. Kadınlarımız bir yandan meslek edinirken diğer yandan 6 Eylül'de okullarımız eğitime başladığında çocuklarımız temiz ve hijyenik ortamda ders başı yapacaklar. Sponsor desteği geldikçe kadınlarımız okul boyamaya devam edecek. 12 kadın kursiyerimiz var ama sponsor firmadan ve aile destek merkezinden 20 kişilik ekip arkadaşlara destek veriyor. Bu seferberlik kapsamında el birliğiyle köy okullarımızı boyayıp yeni eğitim öğretim yılına pırıl pırıl ortamda girmeyi hedefliyoruz."

TOBB Şırnak Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanı Ayşe İskenderoğlu da projedeki amaçlarının kentte kadın boya ustalarını yetiştirmek olduğunu, 12 kursiyerin okulları boyayarak işlerindeki pratiklerini geliştirdiklerini ifade etti.

İskenderoğlu, amaçlarının 6 Eylül'e kadar en az 5 okulu boyayarak öğrencilerin daha temiz ortamda ders başı yapmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

DEDAŞ yetkilisi Leyla Aksu da sponsor firma olarak amaçlarının kadın girişimcilere gerekli desteği sunarak kadınların iş alanlarında var olmalarını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Şırnak'ta boya badana eğitimi gören 12 kadın köy okullarını boyuyor
Şırnak'ta boya badana eğitimi gören 12 kadın köy okullarını boyuyor
Şırnak'ta boya badana eğitimi gören 12 kadın köy okullarını boyuyor
Şırnak'ta boya badana eğitimi gören 12 kadın köy okullarını boyuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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