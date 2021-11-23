Şırnak'ta bitkin halde bulunan puhu koruma altına alındı
AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel
Şırnak'ın İdil ilçesinde vatandaşlar tarafından arazide bitkin halde bulunan puhu koruma altına alındı.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde vatandaşlar tarafından arazide bitkin halde bulunan puhu koruma altına alındı.
İdil ilçesine bağlı Dirsekli köyünde vatandaşlar tarafından bulunan ve jandarma ekiplerine teslim edilen puhunun durumu yetkililere bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan kuş, Hayvan Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.
Puhu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.