Şırnak'ta bitkin halde bulunan puhu koruma altına alındı - Haberler
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Şırnak'ta bitkin halde bulunan puhu koruma altına alındı

AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel
Şırnak'ta bitkin halde bulunan puhu koruma altına alındı

Şırnak'ın İdil ilçesinde vatandaşlar tarafından arazide bitkin halde bulunan puhu koruma altına alındı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde vatandaşlar tarafından arazide bitkin halde bulunan puhu koruma altına alındı.

İdil ilçesine bağlı Dirsekli köyünde vatandaşlar tarafından bulunan ve jandarma ekiplerine teslim edilen puhunun durumu yetkililere bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan kuş, Hayvan Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Puhu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Şırnak'ta bitkin halde bulunan puhu koruma altına alındı

Şırnak'ta bitkin halde bulunan puhu koruma altına alındı

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AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri

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