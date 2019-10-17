Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta PKK'lı bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda Konkurs füzesi ele geçirildi.

17.10.2019 12:31
Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta PKK'lı bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda Konkurs füzesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı İkizce köyü Cudi Dağı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen PKK'lı terörist grubuna yönelik operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda Konkurs füzesi ile M-16 piyade tüfeği ele geçirildi.

Açıklamada, terörle mücadele kapsamındaki çalışmalara kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Kaynak: AA
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