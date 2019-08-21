Şırnak'ta bir PKK'lı etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta bir PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen hava harekatında bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

21.08.2019 17:30
Şırnak'ta bir PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen hava harekatında bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şırnak bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda bir PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA
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